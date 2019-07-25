بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بمونديال اليد للشباب

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمباراة فرنسا والدنمارك، التي تقام مساء اليوم الخميس في الساعة السابعة إلا ربع، في إطار ربع نهائي مونديال اليد للشباب الذي يقام بإسبانيا.

وتأهلت فرنسا إلى ربع النهائي بعد أن حققت ثلاث انتصارات بمرحلة المجموعات احتلت بهم المركز الثالث برصيد ست نقاط على منتخبات استراليا ونيجيريا وكوريا الجنوبية بينما تلقت هزيمتين أمام منتخبي

مصر والسويد، ثم أطاحت بألمانيا من دور ثمن النهائي.

بينما تأهلت الدنمارك كمتصدرة للمجموعة الرابعة بعد أن حققت أربع انتصارات على منتخبات ألمانيا وتشيلي والنرويج والارجنتين، وتلقت هزيمة وحيدة امام آيسلندا، ثم أطاحت بكوريا الجنوبية من ثمن النهائي.