محمد الشناوي على رادار أستون فيلا وآرسنال

بدأ ناديا أرسنال وأستون فيلا في الإهتمام بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي والمنتخب المصري.

وذكرت صحيفة Readastonvilla المتخصصة في أخبار الدوري الإنجليزي إن الناديين، أبدوا اهتمامهما للأستعانة بخدمات الشناوي، الذي لفت الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقالت الصحيفة أنه من المتوقع أن

تصل قيمة صفقة الشناوي البالغ من العمر 30 عاماً إلي 2.5 مليون إسترليني أى مايعادل (2.80 مليون يورو).

ويري مسئولي أستون فيلا أن فرصهم أكبر لاستقطاب الحارس، ومنحه فرصة لايحلم بها وهي مشاركته كحارس أساسي ضمن صفوف

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الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال قد يستعين بالشناوي، نظراً لكونه من أفضل الخيارات المناسبة للعب بديلاً عن الحارس بيرند لينو.

وقامت الصحيفة بإجراء إستطلاع رأي حول إحتياج استون فيلا للتعاقد مع الشناوي، كحارس جديد للفريق، ووافقت نسبة 83% ، فيما رفض 17 % إبرام الصفقة.

ويضم أرسنال محمد النني، بينما أستون فيلا يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه.