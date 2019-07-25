المنتخب العربى للإعاقه الذهنيه لعبور المانش يبدأ تدريباته برعاية وزير الشباب

اعلن السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وافق على رعاية المنتخب العربى للاعاقة الذهنية لعبور المانش 2020 بعد مخاطبة اللواء الدكتور احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر لشمول رعايته للمنتخب. الاحمر لشمول رعايته للمنتخب. واضاف شلبى انه تلقى تأكيدا من ثلاث سباحين المان من ذوى الإعاقة للمشاركة فى المنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش فى 2020والانضمام إلى تدريبات السباحة بمدينة الغردقة. الغردقة. وأوضح شلبى أنه تم الاتفاق مع السباحين تينا وانجيه وفرانك من دولة المانيا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركة السباحين المصريين و العرب من ذوي القدرات الخاصة للمشاركة فى المنتخب العربى لعبور بحر المانش تحت اشرف خالد شلبي أول من عبر المانش بذراع واحدة و السباحة الاولمبية شيرويت حافظ في ٢٠٢٠ .

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