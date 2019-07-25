موعد مباراة مصر والنرويج بمونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد بنظيره النرويجي، مساء اليوم الخميس في الساعة السابعة إلا ربع، في إطار ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب.

وتأهل منتخب الفراعنة لربع نهائي كأس العالم بعد أن حقق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات إذ حقق خمس انتصارات متتالية على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا،

ثم أصاح بمنتخب صربيا من ثمن النهائي.

بينما تأهلت النرويج بعد أناحتلت المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من ثلاث انتصارات أمام منتخبات تشيلي وآيسلندا والأرجنتين، فيما تلقت هزيمتين أمام ألمانيا والدنمارك.