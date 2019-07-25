يلتقي منتخب مصر لكرة اليد بنظيره النرويجي، مساء اليوم الخميس في الساعة السابعة إلا ربع، في إطار ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب.
وتأهل منتخب الفراعنة لربع نهائي كأس العالم بعد أن حقق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات إذ حقق خمس انتصارات متتالية على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا،ثم أصاح بمنتخب صربيا من ثمن النهائي.
بينما تأهلت النرويج بعد أناحتلت المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من ثلاث انتصارات أمام منتخبات تشيلي وآيسلندا والأرجنتين، فيما تلقت هزيمتين أمام ألمانيا والدنمارك.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والنرويج بمونديال اليد للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.