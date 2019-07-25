جوردان أيو ينتقل إلى كريستال بالاس

إنتقل اللاعب الغاني جوردان أيو اليوم الخميس، إلى صفوف كريستال بالاس الإنجليزي، بصفة نهائية بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، في الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الإنجليزي اليوم عبر صفحته الرسمية على

موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن تعاقده مع اللاعب الغاني بشكل نهائي، بعد الاداء الجيد الذي قدمه رفقة الفريق الموسم الماضي.

وكان أيو قد لعب بصفوف بالاس الموسم الماضي، بعد أن إنتقل إلى الفريق، على سبيل الإعارة من سوانزي سيتي الإنجليزي، في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

ولعب أيو رفقة "النسور" الموسم الماضي 20 مباراة، إستطاع أن يسجل هدف وحيد، وصنع فرصتين لزملائه بالفريق.