صحفية إسبانية تكشف حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد الشناوي

تداولت أنباء حول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
ونفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية المقربة من النادي الملكي، رغبة النادي في التعاقد مع الشناوي وعلقت أنه أحد أبرز اللاعبين المصريين في المنافسةببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، على الرغم من أنه يمتلك من العمر ثلاثين سنة، ويلعب حاليًا مع الأهلي، لكن على الأرجح سيوقع لنادي أوروبي قريبًا.
وكانت الصحيفة نشرت في تقرير لها أبرز اللاعبين الأفارقة الذينتداولت حولهم شائعات بشأن انتقالهم إلى ريال مدريد الإسباني، وهم محمد الشناوي (مصر)، يوسف البلايلي (الجزائر)، صامويل شيكوزي (نيجيريا)، فاروق ميا (أوغندا)، لامين جاساما (السنغال).
وعلقت الصحيفة على توديع مصر لبطولة الأمم الأفريقية قائلة:"تم القضاء على مصر في الجولة الـ16 من البطولة، لكن الشناوي كان الأفضل في مصر بلا شك،ودخل في شباكه هدف وحيد طوال البطولة".
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