رياضة | نجم برشلونة مطلوب في روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مطلوب في روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن روما الإيطالي جدد اتصالاته مع برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع البرازيلي ​مالكوم​ نجم البلوجرانا وذلك بعد فشله في ضمه في الموسم الماضي.



وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن روما كان قريبًا من ضم مالكوم إلا أن البلوجرانا نجح في خطفه في اللحظات الأخيرة.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن روما قرر استغلال موقف مالكوم ذو الـ 22 عامًا بسبب قلة مشاركته مع البرسا.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مالكوم قد ينضم إلى روما على سبيل الإعارة مع أحقية شراؤه على أن يدفع البرسا جزء من راتبه خلال هذه الإعارة.



يذكر أن مالكوم سجل 4 أهداف في 24 مباراة في الموسم الماضي مع برشلونة.