رياضة | بايرن ميونخ ينسحب من سباق الصراع على نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ ينسحب من سباق الصراع على نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن ​بايرن ميونيخ​ الألماني قرر الانسحاب من صفقة الصراع على ضم الفرنسي عثمان ​ديمبيلي​ نجم ​برشلونة​ الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أن بايرن ميونخ قرر عدم التعاقد مع ديمبيلي بسبب صعوبة المفاوضات مع برشلونة بالإضافة إلى القمية الكبيرة للصفقة.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى ان الفريق البافاري وجد صعوبة أيضًا في ضم ليرون ساني نجم مانشستر سيتي بسبب طلب السيتيزنز مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عنه وهو نفس المبلغ الذي وضعه برشلونة لبيع ديمبلي.