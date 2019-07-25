رياضة | نجم روما السابق ينضم إلى بوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم روما السابق ينضم إلى بوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد ​بوكا جونيورز​ الأرجنتيني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأنه تعاقد مع ​دانييلي دي روسي​ نجم روما السابق.



وأشارت صفحة النادي الرسمية إلى أن دي روسي وصل صباح اليوم إلى مدينة بوينوس آريس وسط إستقبال كبير له في المطار من قبل مشجعي الفريق الأرجنتيني.



يذكر أن دي روسي أعلن رحيله عن روما بعد 18 عامًا مع ذئاب العاصمة الإيطالية، شارك خلالها في 616 مباراة وسجل 63 هدفاً وصنع 54 هدفاً بالإضافة إلى تتويجه بلقب الكأس مرتين ولقب كأس السوبر الإيطالي مرة واحدة.