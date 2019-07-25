رياضة | نجم برشلونة الشاب يرفض السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة الشاب يرفض السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشاب ​ريكي بويج​ نجم ​برشلونة​ الإسباني رفض العروض التي وصلت لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة الموندو دييبورتيفو الإسبانية بأن ريكي البالغ من العمر 19 عامًا تلقى اتصالاً من ​تشافي​ هرنانديز المدير الفني للسد القطري الذي طلب ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من سعادة ريكي بهذا الطلب من نجمه المفضل تشافي هرنانديز لكنه شكره بأدب ورفض فكرة الابتعاد عن برشلونة في هذا التوقيت.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي منح بويج فرصة المشاركة مع الفريق الأول أمام تشيلسي في بطولة كأس راكوتن الودية.