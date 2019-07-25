رياضة | مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام في كأس الأبطال دولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام في كأس الأبطال دولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1 ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال دولية المقامة في شنغهاي.

وسجل لفريق مانشستر يونايتد هدفي اللقاء اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي أنخل جوميز بينما سجل هدغ فريق توتنهام اللاعب البرازيلي لوكاس مورا.

وكانت مباراة ميلئة بالتغيرات وذلك من أجل الحصول على فكرة واضحة عن التشكيلة الأساسية لكلا الفريقين قبل بداية البريميرليج أول الشهرالقادم.

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واشراك سولشاير الشاب مايسون جرينوود كمهاجم صريح، أمام الثلاثي مارسيال وبول بوجبا ودانييل جيمس، وظهور الوافد الجديد من كريستال بالاس وان بيساكا.

في الناحية المقابلة، أشرك بوكيتينو مهاجم الشاب تروي باروت إلى جانب نجم الفريق هاري كين، وقاد النجم الفرنسي الجديد تانجوي ندومبيلي خط الوسط.

يذكر أن يستعد كلا الفريقين في البطولة الودية قبل إنطلاق الدوري الانجليزي الممتاز في 9 أغسطس الشهر القادم .