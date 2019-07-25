رياضة | سر مزاحمة الأهلي للزمالك على صفقة "عواد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر مزاحمة الأهلي للزمالك على صفقة "عواد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو النادي الأهلي، في مفاوضات قوية مع الإسماعيلي لضم حارسه محمد عواد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الأهلي للدخول في صفقة عواد، من أجل رفع قيمة الحارس لأعلى سعر ورد الصاع صاعين للزمالك، حيث دخل الزمالك في أكتر من صفقة لنفس السبب من قبل.

وعلى الرغم من وجود موافقة مبدئية من إدارة الإسماعيلي لانتقال الحارس إلى الزمالك، الا أنه في حالة وجود عرض أكبر من الأهلي لن ينتقل اللاعب بمبلغ أقل للزمالك.

وأعلن مسئولو الزمالك عزمهم إنهاء صفقة عواد خلال الساعات المقبلة، حتى يحرس عرين الزمالك خاصة بعد إصابة جنش وغيابه لنهاية الموسم.