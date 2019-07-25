رياضة | موعد مباراة الزمالك و ديكيداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك و ديكيداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك، فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى الرغم من خسارة لقب الدوري، الا أنه حصل على المركز الثاني بشكل رسمي وضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة.

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ويبدأ نادي الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا، والذي يعود إليه من جديد بعد آخر ظهوره له في نسخة 2016، أمام فريق ديكيداها الصومالي، خلال الدور التمهيدي للبطولة، وتقام جولة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس خارج مصر، بينما تقام جولة الإياب في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.

ويواجه الزمالك في حالة فوزه في الدور التمهيدي، الفائز من لقاء أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي.