رياضة | عاجل.. مهاجم كهرباء الإسماعيلية يوقع لإنبي خمس مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مهاجم كهرباء الإسماعيلية يوقع لإنبي خمس مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع صباح اليوم مهاجم نادي كهرباء الإسماعيلية احدي اندية الدرجة الثالثة اللاعب مصطفي صفوت لعميد الاندية البترولية نادي انبي في عقد يمتد لخمس مواسم ابتداء من الموسم الجديد.