رياضة | عاجل.. مهاجم كهرباء الإسماعيلية يوقع لإنبي خمس مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مهاجم كهرباء الإسماعيلية يوقع لإنبي خمس مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع صباح اليوم مهاجم نادي كهرباء الإسماعيلية احدي اندية الدرجة الثالثة اللاعب مصطفي صفوت لعميد الاندية البترولية نادي انبي في عقد يمتد لخمس مواسم ابتداء من الموسم الجديد.
وتم التوقيع اليوم في حضور محمد عبد الجابر وكيل اللاعب ومسؤولي انبي والمدير الفني للفريق علي ماهر.
يذكر أن مصطفي صفوت من اللاعبين المتميزين بكهرباء الإسماعيلية والتي سبق وأن أخرجت العديد من اللاعبين للدوري الممتاز منهم محمود الجزار للنادي الأهلي وأحمد كمال لإنبي ومنه لكوكاكولا ومحمد بغدادي للداخلية.