شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في تتويج الأهلي بالدوري.. «لقب مع 3 مدربين للمرة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة التوالي والـ41 في تاريخه، إثر الفوز على المقاولون العرب ضمن إحدى مؤجلات المسابقة ومن ثم زيادة الفارق بينه وبين الزمالك لـ5 نقاط قبل لقائهما بالجولة الأخيرة الأحد المقبل.

ونستعرض في التقرير التالي 7 حقائق في تتويج الأهلي بالدوري.

أولاً.. لاسارتي أول لاتيني

الأورجوياني مارتن لاسارتي هو أول مدير فني لاتيني يحقق لقب الدوري مع الأهلي، فسبق وأن حقق الفريق الأحمر ألقابه بالمسابقة تحت القيادة الأجنبية مع مدربين أوروبيين.

ثانياً.. 9 لاعبين يُتوجون للمرة الأولى

تذوق 7 لاعبين طعم التتويج بلقب الدوري المصري مع الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم وهم مصطفى شوبير وأحمد علاء وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعربي بدر وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وجيرالدو.

ثالثاً.. الأهلي يُتوج بنقاط المقاولون بعد 8 أعوام

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الأهلي أعاد سيناريو موسم 2010- 2011 والذي تُوج خلاله بلقب الدوري بشكل رسمي بالفوز على المقاولون العرب، وكرر الأمر عقب 8 أعوام بحصد لقب 2018-2019 بعد الانتصار على ذئاب الجبل.

رابعاً.. الأهلي من القاع للقمة

الأهلي احتل المركز الأخير عقب نهاية الجولة الـ16 لمسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من 7 مباريات وتُوج باللقب في النهاية وتصدر المشهد وحسم الدرع بفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك قبل مباراتهما الأحد المقبل في الجولة الختامية للمسابقة.

خامسا.. معلول في صدارة الهدافين

على الرغم من شغله مركز الظهير الأيسر إلا أن الأهلي حسم الدوري وهو متربعاً على عرش هدافي الفريق، فالنجم التونسي على معلول سجل 7 أهداف خلال مشواره مع الفريق الأحمر بمسابقة الموسم الحالي.

سادساً.. لقب مع 3 مدربين

الأهلي أعاد سيناريو موسم 2015-2016 والذي تُوج خلاله باللقب بتناوب 3 مديرين فنيين على تدريبه، ففي الموسم الجاري بدأ الفريق مشواره تحت قيادة فرنسية لبارتيس كارتيرون ثم المحلي محمد يوسف، وأخيراً مع الأورجوياني مارتن لاسارتي، وقبل 3 مواسم حقق الأحمر اللقب مع 3 مدربين بدايةً بالبرتغالي بيسيرو ثم الوطني فتحي مبروك والهولندي مارتن يول.

سابعاً.. للمرة الثالثة لقب مع 4 خسائر

للمرة الثالثة يحقق الأهلي لقب الدوري خلال الألفية الثالثة مع تلقيه 4 خسائر خلال مشواره بالمسابقة، فقبل مواجهة القمة أمام الزمالك الأحد المقبل نال الفريق 4 خسائر على يد كل من بيراميدز «مرتين»، والمقاولون والاتحاد السكندري، وكرر الأمر في موسمي 2013-2014، و2015-2016.