منتخب مونتينيجرو يعين مدربا جديدا

أعلن اتحاد مونتينيجرو لكرة القدم، اليوم الخميس، تولي فاروق هادزيبيجيتش، تدريب المنتخب الوطني.
وسيكون هادزيبيجيتش، بديلا للصربي ليوبيشا تومباكوفيتش، الذي أقيل الشهر الماضي، بعدما رفض قيادة الفريق في مباراة أمام كوسوفو، وهي بلد لا تعترف بها صربيا.
وستكون أول مباراة رسمية لهادزيبيجيتش يوم 5 سبتمبر المقبل، في مباراة ودية أمام ضيفه المجري.
وبعدها بـ5 أيام يستضيف منتخب مونتينيجرو، ضيفه التشيكي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).
يذكر أن هادزيبيجيتش (61 عاما) كان لاعبًا سابقًا للمنتخب اليوغوسلافي ولعب لسراييفو وبيتيس وسوشو وتولوز ودرب العديد من الأندية الفرنسية.
ويقبع منتخب مونتينيجرو في قاع ترتيب المجموعة الأولى بعد 4 مباريات.
يذكر أن تومباكوفيتش تولى تدريب المنتخب الصربي بعد إقالته.
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