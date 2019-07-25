ألينيا: برشلونة أعطى رقمي لدي يونج دون علمي

أبدى كارليس ألينيا، لاعب برشلونة الشاب، اليوم الخميس، عدم رضاه بشأن التخلي عن القميص رقم 21، لصالح فرينكي دي يونج، الوافد الجديد من أياكس أمستردام.
وكان يبدو أن ألينيا قد اتخذ لفتة لطيفة، عبر الموافقة على ترك رقمه لدي يونج، لكن تصريحاته أظهرت عدم رضاه عن الطريقة التي تم بها الأمر، حيث قال فيما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم يكن الأمر جيدًا معي، فالنادي وعد دي يونج بالرقم 21 دون أن يخبرني".
ورغم أن ألينيا ليس لديه مشكلة مع دي يونج، إلا أنه غير سعيد بأسلوب تعامل برشلونة معه.
وأضاف: "كان من الممكن أن ينتهي الأمر بيني ودي يونج، عبر إعطاء رقمي له.. لكن كنت أريد أن يفاتحني النادي في الأمر أولًا، لقد منحوه قميصي دون أن يخبروني".
وأتم بقوله: "أعلم أن الأمر كان خطأً في حقي، لطالما كنت جيدًا مع النادي".
وتقرر أن يرتدي ألينيا القميص رقم 19، بعدما حصل الدولي الهولندي على رقمه السابق.
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