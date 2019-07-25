لوبيتيجي يكثف الأحمال في تدريبات إشبيلية

رفع جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق إشبيلية، الحمل التدريبي للاعبيه اليوم الخميس، عشية السفر إلى ألمانيا.

ويستعد إشبيلية، لخوض المرحلة الثالثة من فترة الإعداد للموسم المقبل، بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية في البرتغال والولايات المتحدة على التوالي.

وقرر المدرب الباسكي، عقد جلستي تدريب للاعبين لهذا اليوم؛ وشارك مؤنس دبور في المران الصباحي، بعد غيابه عن مران الأربعاء، المسائي بعد عودة بعثة الفريق من جولة قصيرة في الولايات المتحدة.

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وفي ظل انضمام دبور والمهاجم كارلوس فرنانديز ولاعب الوسط الصربي نيمانيا جوديلي -آخر الصفقات العشرة التي قام بها إشبيلية- أصبح الجميع جاهزًا تحت قيادة مدرب المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق لخوض المرحلة الثالثة من فترة الإعداد.

وحقق الفريق الأندلسي انتصارين في الولايات المتحدة، أمام إف سي دالاس بثلاثة أهداف لهدف، وليفربول الإنجليزي بهدفين لهدف.

بينما تستعد كتيبة لوبتيجي لخوض 3 مباريات ودية في ألمانيا استعدادا لإنطلاق الدوري الإسباني.