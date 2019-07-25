شكرا لقرائتكم مجلس إدارة الدراويش يناقش قائمة الفريق بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التشاور مع الجهاز الفنى فى مناقشة قائمة الدراويش فى الموسم الجديد، وذلك بعدما أغلق النادى ملف الدوري بنهاية مباراة الزمالك المؤجلة من الأسبوع 27 للمسابقة والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما منح الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر، لاعبى فريقه أجازة 4 أيام.

ويستأنف الاسماعيلى تدريباته الاثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد كما يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدًا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعد أن تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الإسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية .