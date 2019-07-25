شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض الاستسلام فى صفقة أحمد حجازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو النادي الاهلي، الاستسلام فى صفقة التعاقد مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادي ويست بروميتش الإنجليزي، لتدعيم الدفاع الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الحالى، رغم المحاولات السابقة بضم اللاعب والتى لم تكلل بالنجاح.

الاهلي بطل الدوري



ويحتفل النادي الاهلي بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/1 فى المباراة التى اقيمت مساء أمس ضمن الأسبوع الـ 27 للبطولة، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

اهداف الاهلي والمقاولون



وسجل أهداف الأهلي والمقاولون كل من على معلول وحسين الشحات "هدفين" للفريق الأحمر، بينما أحرز التونسى سعد الجزيرى هدف الذئاب الوحيد.

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ويسابق مسئولو الاهلي الزمن، لحسم صفقة أحمد حجازى بعد اقتراب اللاعب من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي، بعدما أصبح محور اهتمام كبار الأندية السعودية، فى ظل تألقه خلال السنوات الأخيرة مع المنتخب الوطنى، كما دخل المدافع الدولي دائرة اهتمام بعض الأندية الإنجليزية وكان ذلك العقبة الكبرى أمام صفقة انتقاله لصفوف الاهلي فى الفترة الأخيرة.

ويكثف مسئولو الاهلي من اتصالاتهم مع أحمد حجازى ووكيل أعماله خلال الفترة الحالية فى محاولة لحسم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مثلما حدث مع رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء الحالى المعار من صفوف هادرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم المقبل.