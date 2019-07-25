شكرا لقرائتكم مؤشرات لفشل صفقة الزمالك وبيراميدز التبادلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت فى الأفق بعد المؤشرات لإمكانية فشل الصفقة التبادلية المنتظرة بين ناديى الزمالك وبيراميدز خلال الميركاتو الصيفى الحالى، والتى أعلن عنها النادى الأبيض فى الأيام القليلة الماضية.

وكشف مسئولو الزمالك، عن عقد جلسة مفاوضات مع مسئولي بيراميدز، لحسم صفقة تبادلية بين الناديين، خلال فترة التنقلات الحالية، بعدما أبدى كل نادي رغبته فى تدعيم صفوفه بلاعبين من النادي الآخر.

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وتكمن أسباب اقتراب فشل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز، فى حدوث تعديلات إدارية لدى الأخير مما أدى لتغيير بعض السياسية التعاقدية، برفض رحيل بعض اللاعبين رغم الترحيب بذلك فى أوقات سابقة، بخلاف رغبة أندية أخرى فى التعاقد مع لاعبين مطلوبين لدى القلعة البيضاء وبالتالى سيتم المفاضلة بين أفضل العروض والموافقة عليها.

ووضع الزمالك عددا من لاعبى بيراميدز فى دائرة اهتماماته خلال الميركاتو الصيفى الحالي فى مقدمتهم عمر جابر نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور ومحمد مجدى قفشة، كما أبدى نادى بيراميدز رغبته فى ضم بعض لاعبى القلعة البيضاء.

ويعد دخول النادي الأهلي فى مفاوضات لضم ثنائى بيراميدز دونجا وقفشة، أحد الأسباب الرئيسية فى تعطيل مفاوضات الزمالك للتعاقد مع اللاعبان، مع الوضع فى الاعتبار عدم إقامة جلسة المفاوضات التى سبق وأعلن مسئولو القلعة البيضاء عقدها عدة مرات ولم يحدث لأسباب غير معلنة.