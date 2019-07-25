شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد فترة زمنية لقرار السماح باعتبار لاعب شمال افريقيا محلياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة، اعتبار قرار السماح للأندية بتأييد لاعب واحد من شمال أفريقيا كونه محلى، لمدة موسم واحد فقط، وسيتم إلغاؤه مع نهاية الموسم المقبل.

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وقال اتحاد الكرة فى خطابه للأندية، إنه سيتم تقليل عدد الأجانب فى القوائم، اعتبارا من الموسم بعد المقبل 2020 -2021.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسمياً، الموافقة على قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الكروى الجديد، والسماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.