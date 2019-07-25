شكرا لقرائتكم فلاش باك.. التونسي على معلول يوقع للأهلى لمدة 4 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت رحلة الدولى التونسى على معلول مع النادى الأهلى، فى مثل هذا اليوم 25 يوليو 2016، بعدما قام بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش ويصنع حالة عشق مع جماهير المارد الاحمر تخطت الحدود .

وساهم على معلول فى إهداء الاهلى بطولة الدوري رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء خلال المباراة الأخيرة أمام المقاوون العرب، بعدما لم يكتف بتصدره قائمة هدافى الفريق برصيد سبعة أهداف، لكنه فرض نفسه على قائمة صناع الأهداف والتمريرات الحاسمة لينفرد بلقب "ملك الأسيسيت" فى الأهلي بعدما نجح فى صناعة 7 أهداف على مدار 25 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.

حافظ الأهلي على اللاعب حتى صيف عام 2022، وذلك بعد المستوى الأكثر من رائع الذي يقدمه حاليا مع الفريق، منذ أن عاد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث إنه لا يخرج من التشكيل الأساسي للفريق بعد أن تواجد فيه بداية العام الجاري، وأصبح من أهم الأسلحة الحمراء التي يعول عليها الفريق الأحمر كثيرا.

لم تستغرق المفاوضات مع الدولي التونسي وقتا طويلا، حيث قام اللاعب بتمديد التعاقد بعد جلستين فقط مع سيد عبد الحفيظ، خصوصا وأن اللاعب أبدى مرونة كبيرة حول التوقيع على التمديد من الجلسة الأولى التي عقدت بينه ومدير الكرة.

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وجدد الأهلي لعلى معلول بتمديد عقده لموسمين جديدين، رغم تبقي موسم ونصف على نهاية عقده الحالي والذي كان قد وقعه في صيف 2016 ولمدة 4 مواسم.

وشارك على معلول مع الاهلى فى 97 مباراة بإجمالى 8621 دقيقة سجل 12 هدفاً وصنع 27 هدف وحصل على 8 انذارات، فيما شارك معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة بإجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدف وصنع 43 هدف وتلقى 26 انذار وكارت أحمر وحيد .

ولعب على معلول 285 لقاء فى مسيرته مع الساحرة المستديرة، بإجمالى 24827 دقيقة وسجل 49 هدفاً وصنع 70 هدفاً وتلقى 36 انذار وكارت أحمر وحيد .