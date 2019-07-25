شكرا لقرائتكم تعرف على مشوار أحفاد الفراعنة فى كأس العلم لشباب كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتابع الجماهير المصرية منتخب مصر للشباب لكرة اليد، فى مباراته أمام منتخب النرويج فى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة فى أسبانيا، آملا فى الفوز والتأهل للمربع الذهبي، فى اللقاء الذى يقام فى تمام الساعة السابعة الا ربع مساء اليوم الخميس، حيث تترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفراعنة فى الدور الأول بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات و تخطى دور الـ16.

ويستعرض "الخليج 365" مشوار منتخب أحفاد الفراعنة منذ بداية البطولة:- - الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17 - الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30 Advertisements - الفوز على السويد 32 /22 - الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 - الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 فى ختام الدور الأول - الفوز على صربيا 30 /29 فى دور ال 16 .

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