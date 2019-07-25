شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر تعليمات القيد للموسم الجديد 2019 -2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365" على التعليمات الخاصة بالقيد المحلى فى الموسم الكروى الجديد 2019 -2020، والتى أرسلها اتحاد الكرة إلى الأندية خلال الساعات الأخيرة.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو المقبل، فيما تحدد يوم 31 يوليو، موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي، المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصري.

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كما قرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.. مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

وحسم اتحاد الكرة، بشكل رسمى ونهائى، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد.

وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل ناد إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس.



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