شكرا لقرائتكم أحمد مجدى: الزمالك أهدى الدوري للأهلي.. وتأثر بعد رحيل جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد مجدى نجم الزمالك السابق أن الزمالك كان ينعم بالاستقرار فى بداية الدورى، ويواجهه وجود مشاكل وأزمات فى الأهلى، إلا أن الزمالك توقفت مسيرته، واستطاع الأهلى العودة للطريق الصحيح وإنهاء مسيرته بالتتويج ببطولة الدورى.

وقال مجدى فى تصريحات لقناة " تايم سبورت"، إن الزمالك اهدى الدورى للأهلى، ورحيل جروس أثر على الفريق الأبيض، وساهم فى فوز الأهلى بالدورى، خاصة وان تغيير المدربين خلال الموسم يؤثر سلبا على اللاعبين.

يذكر أن الأهلى توج ببطولة الدورى بعد التغلب على المقاولون بالجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف

ويتبقى للأهلى مباراة واحدة امام الزمالك يوم الاحد المقبل، ولا يحتاج إلى نتيجتيها فى ظل تصدره ترتيب الفرق، والتتويج بالبطولة رسميا.