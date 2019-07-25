شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 5 لاعبين لكل نادى للإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كما ألغى اتحاد الكرة قوائم الانتظار فى الدورى الجديد، على أن يقوم كل ناد بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا والاستغناء عن باقى اللاعبين أو إعارتهم.

كان اتحاد الكرة قرر أيضا السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل، كما تقرر عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.