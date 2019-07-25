شكرا لقرائتكم الجبلاية توافق على قيد ثنائى أجنبى بأندية القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكرة، على قيد لاعبين إثنين أجانب فى قوائم أندية القسم الثانى لكرة القدم فى الموسم الجديد.

كان اتحاد الكرة قرر السماح لأندية الدورى الممتاز بقيد 4 أجانب فى قوائم الموسم الجديد، بخلاف لاعب أجنبى خامس سواء فلسطينى أو سورى أو من شمال افريقيا على أن يتم قيده كلاعب محلى.

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وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو المقبل ، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصري.