شكرا لقرائتكم مصدر: توقيع كهربا لأفيس البرتغالى تمهيدا للانضمام إلى الأهلى فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، أن اللاعب وقع لنادى أفيس البرتغالى، تمهيدًا للإنضمام لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

قال المصدر: كهربا اتم اتفاقه مع مسئولى الأهلى على كافة تفاصيل ضمه فى يناير المقبل، ووافق اللاعب على التوقيع لأفيس كونه من أحد الأندية المتواضعة فى الدورى البرتغالى ويقوده ايناسيو المدير الفنى السابق للزمالك، وتم الإتفاق على مقابل مادى زهيد ليصبح الطريق ممهد أمام اللاعب للعودة إلى الدورى المصرى فى يناير من بوابة القلعة الحمراء.

كان نادى الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، اليوم الخميس، يخطره فيه برفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بكهربا، إلى أفيس البرتغالى.

كان كهربا وقع رسميا أمس على عقود الإنضمام إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب.