شكرا لقرائتكم وديات الأندية السعودية في أوروبا.. فرق "مناطق" ودرجات دنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت أسماء بعض الأندية التي لاعبتها الفرق السعودية في معسكراتها الصيفية الكثير من علامات الاستفهام، كون أغلبها تنشط في الدرجات الدنيا، وبعضها تلعب في دوريات تابعة للمناطق.

وتعسكر أندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد والشباب في النمسا والبرتغال وبريطانيا وألمانيا، حيث يتأهب الرباعي لمباراتهم الرسمية المقبلة في دور الـ16 من دروي أبطال آسيا، مطلع أغسطس المقبل.

وكان الهلال قد استهل معسكره باللعب أمام سبيتال درو ورابيد لينز النمساويين، واللذين يلعبان في الدرجتين الرابعة والخامسة، قبل مواجهة بودافوكي المجري المنافس في الدرجة الثانية وهي الحال نفسها لبليد السلوفيني وهي ثاني أقوى وديات الهلال بعد أودينيزي الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الأولى. ومن الدرجة الثالثة لعب الهلال أمام إليريا وبريني غروسبلي السلوفينيين.

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مباريات الهلال أمام بودافوكي وبليد وإليريا وأودينيزي

وأقام الأهلي معسكره في النمسا أيضاً، وواجه في أولى ودياته نادي فارازدين الكرواتي المنافس في دوري الدرجة الأولى والأعلى في البلاد، وهي الحال نفسها عندما لعب أمام رودار فيلينيي وبرافو السلوفينيين، قبل أن يواجه جاركوفو الصربي الذي ينشط في الدرجة الثالثة ودرافوغراد السلوفيني المنافس في الدرجة الثانية.

مواجهات الأهلي أمام جاركوفو ورودار وبرافو

وبدأ اتحاد جدة معسكره في مانشستر البريطانية، إذ واجه بولتون واندررز الإنجليزي والهابط إلى الدرجة الثالثة، ولعب مع بوري الذي يلعب للدرجة نفسها، قبل أن يواجه ليدز يونايتد وهي أقوى ودياته حتى الآن، رغم مشاركة الأخير ببعض من الأساسيين، كالوافد الجديد هيلدر كوستا وبن وايت وإزغيان أليوسكي. وسيواجه الاتحاد فريق أثيرتون كوليريز والذي يلعب في الدرجة السادسة كما يعتبر الأخير أقل الفرق المواجهة للنادي الغربي من حيث الدرجة التي يلعب فيها.

أقام الاتحاد معسكره في بريطانيا

وخلال معسكره في البرتغال، واجه النصر ساكفنيز البرتغالي القادم من الدرجة الثالثة، كما فاز على كالداس الذي ينشط في الدرجة الرابعة. واستهل الشباب معسكره في ألمانيا بالفوز على فورتونا دوسلدورف وسيلعب مع غوترسلوه، المنافس في الدرجة الخامسة.

مواجهات النصر والشباب أمام ساكفنيز وكالداس وفورتونا

وكان فورتونا دوسلدورف قد أنهى الموسم الماضي في الترتيب العاشر للدوري الألماني "بوندسليغا"، كما تعد مواجهة الشباب مع فورتونا ومواجهة الهلال مع أودينيزي الأقوى بين جميع مواجهات الأندية السعودية الودية في المعسكرات الصيفيةحتى الآن.