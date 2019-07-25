شكرا لقرائتكم الأهلي يهزم المقاولون ويتوج بطلاً للدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الأهلي فرض هيمنته على بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما حسم لقب المسابقة للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب فوزه 3 - 1 على مضيفه المقاولون العرب يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للبطولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة مواصلا التحليق في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك وأصبحت مباراة الفريقين التي ستجرى يوم الأحد في المرحلة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل بعدما حسم الفريق الأحمر اللقب لمصلحته.

وافتتح النجم التونسي علي معلول التسجيل للأهلي في الدقيقة 25، قبل أن يتقمص حسين الشحات دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و71.

وأحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الشرف للمقاولون العرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، عزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، متفوقا بفارق 29 لقبا أمام أقرب ملاحقيه منافسه العتيد الزمالك.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون عند 48 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة.