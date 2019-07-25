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أتلتيكو يطلب منع تسجيل غريزمان مع برشلونة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال خافيير تيباس رئيس رابطة لكرة القدم يوم الأربعاء إن أتلتيكو مدريد طالب الرابطة بمنع انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة عقب نشوب نزاع بين الناديين بسبب قيمة الصفقة.

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى ضم غريزمان الشهر الحالي مقابل 120 مليون يورو، لكن أتلتيكو يشكو من أن النادي الكتالوني لم يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بالكامل.

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وانخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون في الأول من يوليو تموز الحالي لكن أتلتيكو يزعم أن إعلان غريزمان رحيله عن النادي يوم 14 مايو الماضي يعد دليلا على وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.

وقال تيباس لمحطة أوندا سيرو الإذاعية الإسبانية: أتلتيكو تقدم بشكوى وتساءل عن ما إذا كان سنمنح غريزمان تصريح اللعب لبرشلونة أم لا. هناك عملية تمت وينبغي على من أشرف عليها حل المشكلة. من الممكن حظر انتقال اللاعب. رابطة الدوري ستقرر الإجراء الذي ستتخذه.

وخاض غريزمان مباراة ودية بالفعل مع فريقه الجديد يوم الثلاثاء وخسرها برشلونة 2-1 أمام في اليابان.

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