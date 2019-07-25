شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يرفض الاستسلام فى صفقة أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى الاستسلام فى صفقة التعاقد مع أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطنى ونادى وست بروميتش الإنجليزى، لتدعيم الدفاع الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الحالى، رغم المحاولات السابقة بضم اللاعب والتى لم تكلل بالنجاح.

واحتفل النادى الأهلى بالتتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/1 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس ضمن الأسبوع الـ 27 للبطولة، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الأهلى فى التعاقد مع المالى أيو ديانج من نادى مولودية الجزائر 5 مواسم، كما استطاع تمديد إعارة رمضان صبحى من نادى هيدرسيفلد الإنجليزى لمدة عام.

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ودخل المدافع الدولى دائرة اهتمام بعض الأندية الإنجليزية والعربية التى أبدت رغبتها فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

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