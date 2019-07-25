شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. على معلول يبدأ رحلة المجد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 25 يوليو 2016 بدأت رحلة الدولى التونسى على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش ويصنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود .

ومنذ ساعات قليلة ساهم على معلول فى إهداء الأهلى بطولة الدورى رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء، بعدما لم يكتف بتصدره قائمة هدافى الفريق برصيد سبعة أهداف، لكنه فرض نفسه على قائمة صناع الأهداف والتمريرات الحاسمة لينفرد بلقب «ملك الأسيست» فى الأهلى بعدما نجح فى صناعة سبعة أهداف على مدار 25 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.

الأهلى حافظ على اللاعب حتى صيف عام 2022، وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه حالياً مع الفريق، منذ عودته بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ولا يخرج من التشكيل الأساسى للفريق بعدما تواجد فيه بداية العام الجارى، وأصبح من أهم الأسلحة الحمراء التى يعول عليها الفريق الأحمر كثيرا.

المفاوضات مع الدولى التونسى لم تستغرق وقتا طويلا، حيث قام اللاعب بتمديد التعاقد بعد جلستين فقط مع سيد عبد الحفيظ، خصوصا أن اللاعب أبدى مرونة كبيرة حول التوقيع على التمديد من الجلسة الأولى التى عقدت بينه ومدير الكرة.

تمكن الأهلى من الإبقاء على معلول بتمديد عقده لموسمين جديدين، رغم تبقى موسم ونصف على نهاية عقده الحالى، والذى كان قد وقعه فى صيف 2016 ولمدة 4 مواسم.

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وإجمالا شارك على معلول مع الأهلى حتى الآن فى 97 مباراة بإجمالى 8621 دقيقة سجل 12 هدفاً وصنع 27 هدفاً وحصل على 8 إنذارات .

فيما شارك معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة بإجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا .

وإجمالا لعب على معلول فى مسيرته مع الساحرة المستديرة حتى الآن 285 لقاءً بإجمالى 24827 دقيقة، وسجل 49 هدفاً وصنع 70 هدفاً وتلقى 36 إنذاراً وكارت أحمر وحيداً .