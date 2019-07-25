شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يقرر زيادة فترة الراحة للاعبين بعد مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، منح لاعبى فريقه أجازة 4 أيام، حيث يبدأ مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالتشاور مع الجهاز الفنى فى مناقشة قائمة الدراويش فى الموسم الجديد، بعدما أغلق النادى ملف الدورى بنهاية مباراة الزمالك المؤجلة من الأسبوع 27 للمسابقة والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلى تدريباته الاثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد، كما يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدًا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعدما تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش، وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الإسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية .