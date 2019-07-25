شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عصام عبد الحميد مدرب منتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عصام عبد الحميد المدير الفنى لمنتخب كرة السلة باستقالته من تدريب المنتخب الوطنى رجال بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى.

وخاض منتخب كرة السلة 3 مباريات فى البطولة، أمام كل من غينيا وتونس وتشاد ، فاز فى الأولى وخسر فى اللقاءين الآخرين.

من جهته وافق مجلس الإدارة على استقالة المدير الفنى على أن يتم البحث عن بديل خلال الفترة المقبلة.

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وضمت قائمة السلة فى البطولة كلا من هيثم كمال، باسم الليثى، أحمد عادل، عمر هشام، وليد عبد الجواد، أحمد مهيب، رامى إبراهيم، أحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، إبراهيم خالد، ومصطفى مكاوى.

كما رفض مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الاستقالة التى تقدم بها عمرو مصيلحى عضو مجلس الإدارة من رئاسة لجنة المنتخبات بالاتحاد.

وكان عمرو مصيلحى تقدم باستقالته من اللجنة على خلفية عدم تنفيذ مطالبه الخاصة بالمنتخب.