اخبار الرياضه

استقالة عصام عبد الحميد مدرب منتخب السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عصام عبد الحميد مدرب منتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عصام عبد الحميد المدير الفنى لمنتخب كرة السلة باستقالته من تدريب المنتخب الوطنى رجال بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى.

وخاض منتخب كرة السلة 3 مباريات فى البطولة، أمام كل من غينيا وتونس وتشاد ، فاز فى الأولى وخسر فى اللقاءين الآخرين.

من جهته وافق مجلس الإدارة على استقالة المدير الفنى على أن يتم البحث عن بديل خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وضمت قائمة السلة فى البطولة كلا من هيثم كمال، باسم الليثى، أحمد عادل، عمر هشام، وليد عبد الجواد، أحمد مهيب، رامى إبراهيم، أحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، إبراهيم خالد، ومصطفى مكاوى.

كما رفض مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الاستقالة التى تقدم بها عمرو مصيلحى عضو مجلس الإدارة من رئاسة لجنة المنتخبات بالاتحاد.

وكان عمرو مصيلحى تقدم باستقالته من اللجنة على خلفية عدم  تنفيذ مطالبه الخاصة بالمنتخب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة عصام عبد الحميد مدرب منتخب السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا