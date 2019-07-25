شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد الشناوى يدخل اهتمامات ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد الشناوى، حارس منتخب مصر والنادى الأهلى، دائرة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الفراعنة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى.

وفجرت الصحف الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلنت أن إدارة نادى ريال مدريد وضعت حارس الأهلى فى قائمة المطلوبين خلال الميركاتو الصيفى، لتعويض رحيل الحارس الكوستاريكى نافاس عن الفريق الملكى.

وكانت صحيفة "ليدر فيلا" الإنجليزية كشفت فى وقت سابق عن وجود منافسة بين ناديى أرسنال وأستون فيلا للتعاقد مع محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلى، مشيرة إلى أن إدارة أستون فيلا تنوى ضم الحارس الدولى مقابل دفع مبلغ يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى هذا الصيف، مؤكدة أن نادى أرسنال يريد التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 30 عاماً، ليكون بديل الحارس الأساسى لينو بالموسم القادم بعد رحيل بيتر تشيك بشكل رسمى.

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