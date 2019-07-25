شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال "الأسيست" فى الأهلي بعد الفوز بالدورى رقم 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعب عدد كبير من نجوم الأهلى دور "الأسيست" بشكل رائع بعدما صنعوا أهدافاً مؤثرة كان لها دور فى تتويج الأهلى بطلاً للدورى المحلى للمرة الرابعة على التوالى والـ41 فى تاريخ النادي.

وحسم الأهلى لقب الدورى موسم 2018- 2019 بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقُيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب.

Advertisements

قائمة "مستر أسيست" فى الأهلى هذا الموسم ضمّت كلاً من: الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الذى لم يكتف بتصدره قائمة هدافى الفريق برصيد سبعة أهداف، لكنه فرض نفسه على قائمة صناع الأهداف والتمريرات الحاسمة لينفرد بلقب «ملك الأسيسيت» فى الأهلى بعدما نجح فى صناعة سبعة أهداف على مدار 25 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.

وجاء الأنجولى جيرالدو دا كوستا المنضم للفريق خلال يناير الماضى فى المركز الثانى فى صناعة أهداف القلعة الحمراء فى بطولة الدورى هذا الموسم ونجح فى صناعة ستة أهداف.

واحتل كل من رمضان صبحى ووليد سليمان والسولية وناصر ماهر ومروان محسن المركز الثالث وصنع كل واحد منهم هدفين.