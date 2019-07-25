شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يرفض إرسال بطاقة كهربا إلى أفيس البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، اليوم الخميس، يخطره فيه برفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بمحمود كهربا لاعب الفريق إلى أفيس البرتغالى الذى وقع له اللاعب مؤخرا.
وكان كهربا وقع رسميا أمس على عقود انضمامه إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب.
وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.
أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، لعب دوراً كبيراً فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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