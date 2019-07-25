شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوى.. فنان بدرجة أهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاروق الفيشاوى لم يرتبط اسمه بالفن فقط ولكنه كان مرتبطا بالرياضة فهو أحد أبرز الفنانين الاهلاوية الذين يظهرون دائما ضمن مساندى الفريق الأحمر سواء فى المدرجات أو فى النادى.

الفيشاوي كان حريصا بصفة مستمرة على ممارسة الرياضة والتواجد فى مقر النادى الأهلى عندما لا يكون مرتبطا بتصوير أى من أعماله الفنية فهو صديق دائم لاعضاء الاهلى الذين كانوا يتسامرون معه بصفة مستمرة وينتظرون حضوره إلى النادى .



الفيشاوي

وعادة ما كان لفاروق الفيشاوي حضور دائم فى الجمعيات العمومية للنادى الاهلى فقد كان حاضرا بقوة فى الانتخابات الاخيرة التى أقيمت 30 نوفمبر 2017 وكان داعما بقوة لمحمود الخطيب فى رئاسة النادى الاهلى فقد حضر العديد من الندوات الخاصة للخطيب أثناء جولاته الانتخابية فقد أعلن موقفه ولم يخفي ذلك.



الفيشاوي في الاهلى

الفيشاوي كان داعما لفريق الكرة بالاهلى فقد ظل دائما على تواصل مع بعض لاعبي الفريق فى مختلف الاجيال لدعمهم وتحفيزهم والشد من أزرهم قبل المواجهات الحاسمة بالاضافة إلى تواجده فى أحيان كثيرة بالمدرجات .

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الراحل فاروق الفيشاوي فى انتخابات الاهلى

ورحل صباح اليوم الخميس، الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، وشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وقدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.