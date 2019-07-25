شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على قيد 2 أجانب لأندية الممتاز "ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة الموافقة على قيد لاعبين اثنين أجانب فى قوائم أندية القسم الثانى لكرة القدم فى الموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة قرر السماح لأندية الدورى الممتاز بقيد 4 أجانب فى قوائم الموسم الجديد، بخلاف لاعب أجنبى خامس، سواء فلسطينى أو سورى أو من شمال أفريقيا، على أن يتم قيده كلاعب محلى.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو المقبل، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهى الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصرى.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصرى.