شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينضم للأهلى فى يناير بعد التوقيع لـ"أفيس" البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، أن اللاعب وقع لنادى أفيس البرتغالى تمهيدًا للانضمام لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" أن كهربا أتم اتفاقه مع مسئولى الأهلى على كافة تفاصيل ضمه فى يناير المقبل، ووافق اللاعب على التوقيع لأفيس كونه أحد الأندية المتواضعة فى الدورى البرتغالى، ويقوده إيناسيو المدير الفنى الأسبق للزمالك، وتم الاتفاق على مقابل مادى زهيد ليصبح الطريق ممهداً أمام اللاعب للعودة للدورى المصرى في يناير من بوابة القلعة الحمراء.

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وكان نادى الزمالك أرسل خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، اليوم الخميس، يخطره فيه برفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بكهربا، إلى أفيس البرتغالى.

كان كهربا وقع رسميا أمس على عقود الانضمام إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب.