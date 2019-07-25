شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 4 لاعبين بمنتخب السلة وإحالتهم للتحقيق.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، فتح تحقيق مع عدد من لاعبى منتخب السلة بعد رفضهم الانضمام للمنتخب خلال المشاركة فى بطولة الأفروكان التى أقيمت فى مالى الأسبوع الجارى.
ومن المقرر التحقيق مع اللاعبين بمعرفة علاء زهران عضو مجلس الإدارة مع إيقافهم لحين انتهاء التحقيقات .
وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن اللاعبين المقرر التحقيق معهم كل من إبراهيم الجمال وعمرو الجندى ورميح سامح، بالإضافة إلى عمر طارق عرابى، حيث اقترح عمرو مصيلحى التحقيق مع الرباعى فى ظل أهميتهم بالمنتخب، ودورهم المؤثر على أداء المنتخب فى البطولات.
وكان المنتخب قد تغلب على غينيا فى أول مباراة بالبطولة بينما خسر من تونس فى ثانى المواجهات وتشاد فى المواجهة الثالثة.
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