رياضة | موعد مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي، في حسم لقب الدوري العام المصري هذا الموسم 2018-2019 لصالحه بعد تحقيق الفوز علي نادي المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، ليتوج بلقبه رقم 41 في تاريخ المسابقة.

ويستهل النادي الأهلي، بطل الدوري المصري مشواره في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق "اطلع بره" من جنوب السودان، بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الأحد الماضي، قرعة الدورين الأول والثاني من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا والتي ستشهد مشاركة الثنائي الممثل للدوري الممتاز وهما الأول والوصيف.

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ويلتقي الأهلي مع فريق "أطلع بره" من جنوب السودان في الدور التمهيدي الأول وسيكون لقاء الذهاب في جنوب السودان أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وتقام مباراة العودة في مصر بعد أسبوعين من مواجهة الذهاب.

وفي حال تخطى الأهلي عقبة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.