رياضة | مفاجأة| إستغناء عماد السيد في الاتحاد السكندري قبل 24 ساعة من لقاء الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة| إستغناء عماد السيد في الاتحاد السكندري قبل 24 ساعة من لقاء الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بعماد السيد حارس مرمى الفريق وبيعه إلى صفوف الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.
وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أرسلت الاستغناء الخاص بالحارس إلى زعيم الثغر قبل 24ساعة من لقاء الجونة الذي أقيم يوم الأحد الماضي في بطولة الدوري بعد الاتفاق على كل التفاصيل.
وينضم الحارس لصفوف زعيم الثغر بعد لقاء القمة أمام الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري.
وتحدث مسئولو الزمالك مع الحارس حول موقفه من العرض، وأبدى لهم ترحيبه بالرحيل لصفوف الاتحاد السكندري بسبب رغبته في العودة والمشاركة بشكل مستمر لعلمه أنه لن يجد فرصته بشكل أساسي مع الزمالك.