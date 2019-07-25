رياضة | مفاجأة| إستغناء عماد السيد في الاتحاد السكندري قبل 24 ساعة من لقاء الجونة

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بعماد السيد حارس مرمى الفريق وبيعه إلى صفوف الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أرسلت الاستغناء الخاص بالحارس إلى زعيم الثغر قبل 24ساعة من لقاء الجونة الذي أقيم يوم الأحد الماضي في بطولة الدوري بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وينضم الحارس لصفوف زعيم الثغر بعد لقاء القمة أمام الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري.

وتحدث مسئولو الزمالك مع الحارس حول موقفه من العرض، وأبدى لهم ترحيبه بالرحيل لصفوف الاتحاد السكندري بسبب رغبته في العودة والمشاركة بشكل مستمر لعلمه أنه لن يجد فرصته بشكل أساسي مع الزمالك.