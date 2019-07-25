رياضة | نجم ريال مدريد في نابولي لإنهاء التعاقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد في نابولي لإنهاء التعاقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، إن نابولي سيعقد اجتماعا بينه وبين وكيل نجم ريال مدريد، خلال الساعات القليلة المقبلة للتفاوض وانهاء انتقاله خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً للموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو"، أن فريق نابولي بيعة لإرضاء المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوتي وذلك في التعاصد مع خاميس رودريجيز.

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وتابعت الصحيفة أن وكيل اللاعب سيصل إلى مدينة ديمارو الإيطالية، ظهر اليوم وبها معسكر نابولي الاستعدادي للموسم القادم للاجتماع برئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس.

وأكمل الموقع إلى أن الطرفين بيعيان للتوصل لاتفاق من أجل إقناع ريال مدريدالنادي الملكي بالتخلي عن رودريجيز.

وانهت بأن الاجتماع قد يكون منهي في وجود جدية نابولي في الحصول على خدمات النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.