رياضة | اتحاد الكرة "المشبوه" ومرتضي منصور "ديك البرابر".. 10 أعمال فنية لـ"الفيشاوي" تصف أحوال الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة "المشبوه" ومرتضي منصور "ديك البرابر".. 10 أعمال فنية لـ"الفيشاوي" تصف أحوال الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز الـ67 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث دخل أمس في غيبوبة كبدية، وفشل الأطباء في إنقاذه.

ويعتبر فاروق الفيشاوي واحد من أبرز وأهم الفنانين المصريين خلال الـ30 عامًا الأخيرة، أثري الحياة الفنية بمصر بالعديد من الأعمال المميزة، كما أنه كان عاشقًا لكرة القدم، وخاصة النادي الأهلي، والذي كان يتابعه باستمرار وكان يحرص دائمًا على دعمه ومساندته في المباريات الهامة.

وحاولنا في هذا التقرير استخدام أعمال الفنان "فاروق الفيشاوي" عاشق كرة القدم، لوصف أحوال عناصر اللعبة في مصر حاليًا سواء لاعبين أو مدربين وأندية وكذلك اتحاد الكرة:-

- الكرة المصرية (تجيبها كده تجيلها كده هي كده):

فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" واحد من أشهر أفلام "الفيشاوي" إنتاج عام 1983، ويصف أحوال الكرة المصرية بشكل عام، والتي أصبحت تدار بعشوائية وتخبط كبير، ورغم مناداة الكثيرون بضرورة الإصلاح وتطوير المنظومة الكروية، لكن لا شيئ يتغير ويأتي كل موسم بأخطاء المواسم السابقة.

- الأهلي (حائط البطولات):

يعتبر النادي الأهلي واحد من أعرق الأندية في قارة إفريقيا، حصد العديد من البطولات والألقاب وحقق العديد من الأرقام القياسية منذ تأسيسه عام 1907، مما جعله يتواجد ضمن أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في العالم، ويتناسب معه فيلم "حائط البطولات" الذي شارك في بطولته "الفيشاوي" عام 1999.

- كهربا (غاوي مشاكل):

محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك "غاوي مشاكل"، حيث اعتاد إثارة الأزمات والمشاكل خلال مسيرته الكروية، وآخرها أزمته الأخيرة مع مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، حيث سافر لتركيا دون علم النادي، وقام بالتوقيع لنادي "ديسبورتيفو أفيس" البرتغالي ليمثله بداية من الموسم القادم.

- عمرو وردة (رجل له ماضي):

يعد عمرو وردة نجم منتخب مصر من اللاعبين الذين تورطوا في الكثير من الأزمات والفضائح الجنسية، وكان آخرها في معسكر منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا، بعد اتهام عارضة أزياء له بالتحرش الجنسي بها، بينما قامت فتاة مكسيكية بتسريب فيديو جنسي قديم له، مما يجعله بجدارة "رجل له ماضي".

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- وليد سليمان (الحاوي):

نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وليد سليمان، يعتبر أحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية، حقق مع المارد الأحمر العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات، وأمتع الجماهير بمهاراته الفردية وإمكانياته الفنية العالية رغم بلوغه عامه الـ34، ليستحق بجدارة لقب "الحاوي" وهو اسم احد مسلسلات "الفيشاوي" إنتاج عام 1997.

- اتحاد الكرة السابق (المشبوه):

طاردت إتحاد الكرة المصري السابق برئاسة هاني أبوريده بعض اتهامات الفساد والمخالفات المالية، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وبدأت جهات رقابية التحقيق في تلك الاتهامات للوصول للحقيقة، وهذا يجعل فيلم "المشبوه" الأنسب لوصف الوضع الحالي لمجلس الجبلاية السابق.

- الزمالك (عليه العوض):

يعتبر فيلم "عليه العوض" واحد من أشهر أفلام فاروق الفيشاوي إنتاج عام 2000، وينطبق اسمه على الوضع الحالي لنادي الزمالك، والذي ظل متصدرًا ترتيب الدوري الممتاز اسابيع طويلة هذا الموسم، وبفارق نقاط كبير عن غريمه الأهلي، قبل أن يستعيد الأخير عافيته ويحقق "ريمونتادا تاريخيه" ويعود للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ41، وسط صدمة الجماهير البيضاء.

- محمود تريزيجيه (التحدي):

ينتظر محمود حسن "تريزيجيه" نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، تحدي جديد بالدوري الإنجليزي، بعد انضمامه مؤخرًا لصفوف فريق أستون فيلا، حيث يتطلع للسير على نهج مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول والذي يحقق نجاحات رائعة رفقة الريدز، لذا اختارنا له من أفلام "الفيشاوي" فيلم "التحدي".

- الإعلام الرياضي (كدبة كل يوم):

لن نجد من أفلام فاروق الفيشاوي لوصف الإعلام الرياضي أنسب من فيلم "كدبة كل يوم"، حيث أصبحت البرامج الرياضية والمواقع الإلكترونية حافلة بالشائعات والأكاذيب حول الصفقات والأزمات وأحوال الأندية المصرية وأحيانا تتدخل المصالح الشخصية في العمل الاعلامي، وأصبح من الصعب الوصول للحقيقة بشكل كامل.

- مرتضي منصور (ديك البرابر):

اعتاد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الدخول في أزمات وصدامات قوية، ومهاجمة خصومه عبر المنابر الإعلامية المختلفة، وتوجيه لهم السباب والشتائم بألفاظ خارجة وصوت مرتفع، أشبه بـ"ديك البرابر" وهو اسم أحد أفلام "الفيشاوي" الشهيرة، وهو لقب يطلقه المصريين علي الولد الوحيد وسط البنات، ويكون غالبًا شخص مدلل دائم الصياح والإزعاج وإثارة المشاكل مع إخوته كونه الوحيد.