رياضة | توتنهام يقترب من حسم صفقة ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقترب من حسم صفقة ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو توتنهام في مفاوضات قوية مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، لتدعيم صفوف السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن توتنهام عرض على يوفنتوس 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل الفوز بخدمات ديبالا.

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ولن يمانع السبيرز في دفع مبلغ ضخم لضم الموهبة الأرجنتينية، وعانى ديبالا منذ وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، حيث ابتعد عن المشاركة الأساسية، وسجل 10 أهداف فقط في الموسم الماضي، ويُعتقد أن البيانكونيري مستعد لتلقي العروض بشأنه.

ويعتبر ديبالا هدفًا للعديد من الأندية الكبرى الأخرى، مثل مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ