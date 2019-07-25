رياضة | رسمياً.. نجم منتخب غانا في كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. نجم منتخب غانا في كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد اليوم الخميس نادي كريستال بالاس الإنجليزي، مع النجم الغاني جوردان أيو لمدة ثلاثة أعوام خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وضم كريستال بالاس صاحب الـ 27 عام من نادي سوانزي سيتي، حتى عام 2023.

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وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لكريستال قال الدولي الغاني جوردي: "استمتعت للغاية بالموسم الماضي، استمتعت بالملعب، الجماهير، زملائي كانوا جيدين للغاية معي.. كل شيء كان إيجابيا، ولذلك قررت الاستمرار مع كريستال بالاس".

وصرح مدرب الفريق: "لقد أثبت نفسه كعضو مخلص ومكد بالفريق، وبالتأكيد لعب دورا مع النادي في حصد أعلى نقاط في تاريخه، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي".

بذكر أن لعب جوردان أيو في 20 مباراة مع سوانزي سيتي الذ كان معهم في الموسم الماضي.