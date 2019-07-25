رياضة | رسميا.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بعدم إرسال البطاقة الدولية لـ"كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بعدم إرسال البطاقة الدولية لـ"كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم لطلب عدم إرسال البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وكان كهربا قد وقع لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي.

وشدد مسئولو الزمالك في خطابهم للجبلاية على أنه لا يجوز لكهربا من الأساس التوقيع لأي نادي آخر بسبب امتداد عقده مع النادي حتى 2022 وأن الزمالك هو الوحيد الذي يمتلك البطاقة الدولية له والحق في تحديد مستقبله.